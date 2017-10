Fischingen Stahlkonstruktion hat sich bewährt

Fischingen (dab). Dem wiederholten Wunsch seitens vieler Bürger nach mehr Sitzbänken in und rund um Fischingen wird nun Rechnung getragen.

Der Gemeinderat beschloss, die von der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden für soziale Zwecke gewährte Spende in Höhe von 2500 Euro für die Anschaffung von insgesamt vier Sitzbänken zum Preis von 1500 Euro zu verwenden, darunter eine Bank in Stahlkonstruktion, ähnlich der bestehenden Modelle auf dem Kirchplatz. Letztere wird an der Bushaltestelle an der Läufelberghalle aufgestellt. Dazu kommen noch drei Bänke aus Naturholz zum Preis von jeweils 330 Euro für den Außenbereich am Mattenberg und Richtung Rebberg und Kirchener Berg.

„Es werden sich sicher doch einige Leute darüber freuen. Es ist nicht selten, dass ich Anfragen wegen weiterer Ruhegelegenheiten für Spaziergänger bekomme, gerade auch von älteren Mitbürgern“, stellte Bürgermeister Axel Moick fest. Vor der Entscheidung waren verschiedene Materialien und Ausführungen diskutiert, und dabei das Preis-Leistungsverhältnis insbesondere vor dem Hintergrund der Unterhaltskosten abgewogen worden. Die Bänke am Pumpenhäuschen beispielsweise seien in der Anschaffung zwar günstig gewesen, benötigen aber jährlich einen neuen Anstrich, da die Farbe aufgrund der Witterung abblättert. Bei den Neuanschaffungen wird dies nicht notwendig sein. Mit der Montage ist der Werkhof beauftragt.