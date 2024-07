Fischingen: „Superkenner des Orts“ verabschiedet

Axel Zangenberg und Bernd Schopferer verabschiedete Bürgermeister Axel Moick nach jeweils 15 Jahren aus dem Gremium. Sie hatten sich nicht mehr zur Wiederwahl gestellt. Auch Michael Becherer, der sich federführend in den Nutzungsplan des Sportplatzes eingebracht hatte, wurde ebenfalls verabschiedet.

Mit Bernd Schopferer verliere die Gemeinde einen „Superkenner des Ortes“, der dessen Interessen über viele Jahre hinweg in den unterschiedlichsten Verbänden vertreten habe, erklärte Moick. Axel Zangenberg, dem „viele kluge Vorschläge“ zu verdanken seien, machte sich vor allem in den Bereichen Wasser- und Abwasserentsorgung stark, sagte Moick. Nur um wenige Stimmen hat Becherer den Einzug in den Gemeinderat verpasst. Moick dankte den drei Scheidenden für ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit.