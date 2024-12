Die geplante Schmutzwasserleitung sei 220 Meter lang. Sie beginnt an der Pumpstation in der Lindenstraße und endet am Ende des neuen Regenüberlaufbeckens. Für die Ausschreibung gingen insgesamt vier Angebote ein, die Räte votierten einstimmig zur Annahme des günstigsten Anbieters, der Firma Oskar Vogel aus Eimeldingen, in Höhe von etwas über 275 000 Euro.

Start der Baumaßnahmen sei im Januar. Die Arbeiten dauern zwei bis drei Monate und seien an Ostern beendet. Der Parkplatz der Läufelberghalle wird in dieser Zeit nicht nutzbar sein. Die Lindenstraße wird einspurig befahrbar sein.