Für das Feuerwehrjubiläum erfolgten eine Spende in Höhe von 5000 Euro durch die Sparkasse sowie die Sachspende einer neuen Tragkraftspritze durch den Badischen Gemeindeversicherungsverband, berichtete Bürgermeister Axel Moick im Gemeinderat. Außerdem gingen insgesamt 33 Spenden von Privatpersonen, zweckgebunden für die Feierlichkeiten, ein. Diese summierten sich auf 6850 Euro. Nach der Gemeindeordnung musste der Gemeinderat die Annahme der Spenden beschließen. Bekanntgegeben wurde aus der vorigen nichtöffentlichen Sitzung die Ermächtigung des Bürgermeisters zum Kauf eines Anwesens in Fischingen, Am Kirchplatz 8, zum Preis von 150 000 Euro brutto. Der Notartermin erfolgte aktuell. Das Gebäude ist nach seiner Sanierung zu Vermietungszwecken vorgesehen. Die Eröffnung des neu gestalteten Kinderspielplatzes und der Boulebahn wurden von der Fischinger Bevölkerung positiv aufgenommen. Im Falle der Boulebahn gibt es Anzeichen, dass sich eine rege Benutzung herausbildet.