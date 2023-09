Fischingen Zwei Betriebe zeigen den ökologischen Anbau

Das Landratsamt Lörrach will im Rahmen der Aktion „Gläserne Produktion“ die Herstellung biologischer Lebensmittel aus der Region in den Mittelpunkt rücken, heißt es in der Ankündigung. Der Kreisobstbauberater Klaus Nasilowski steht hierfür zwischen 14 und 17 Uhr am Eingang des Hieber-Markts in Binzen mit Infotafeln. Er informiert im Gespräch über ökologischen Anbau und zeigt in einem Warenkorb eine Auswahl an ökologisch regional produzierten Lebensmitteln.

Bio-Betriebe zeigen sich

Gleichzeitig haben die interessierten Gäste die Chance, zwei biologisch wirtschaftende Betriebe im benachbarten Fischingen zu besuchen und den Anbau dort hautnah zu erleben. Die Gärtnerei Hoch-Reinhard (Unterer Letten 3) zeigt modernen biologischen Gemüseanbau in ihren Gewächshäusern und im Freiland.