Fitness Guildo Horn und der Kampf gegen die Corona-Pfunde

"Im Grunde meines Herzens bin ich schlichtweg Live-Musiker. Coronabedingt konnten meine Combo - die Orthopädischen Strümpfe - und ich aber seit einem Jahr so gut wie gar nicht auftreten", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Das habe auch dazu geführt, dass er sich viel weniger bewegt habe. "Lange Rede, kurzer Sinn: Das führte zu einem gewissen körperlichen Verfall. Was ich sagen will: Ich bin durch Corona fett geworden", sagte Horn.

Mittlerweile habe sich die Situation aber verändert. Seit dem Jahreswechsel arbeite er an seinem Gewicht und habe schon acht Kilogramm abgespeckt. Hinzu kam sein Engagement bei der ProSieben-Show "The Masked Singer", in der er einen athletischen Stier spielte. Die Rolle habe ihn "körperlich in neue Gefilde katapultiert", sagte Horn.