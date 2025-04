Flächenbrände 100 Tage nach dem Inferno - ein langer Weg für Los Angeles

Los Angeles - Die ersten Berichte über ein Feuer in den Hügeln von Pacific Palisades am 7. Januar treffen am Vormittag ein. Blitzschnell entsteht am Westrand von Los Angeles ein Katastrophen-Szenario. Bei heftigen Santa-Ana-Winden breiten sich die Flammen rasant aus, bis zu den Stränden von Malibu. In panischer Eile flüchten Anwohner aus ihren Häusern, auf verstopften Straßen lassen einige ihre Autos zurück und bringen sich zu Fuß in Sicherheit. Am Abend bricht ein weiteres Großfeuer in Altadena, am Ostrand des Bezirks Los Angeles, aus. Gegen die Starkwinde kommen Löschflugzeuge nicht mehr an. Tausende Gebäude brennen gleich in der ersten Nacht ab.