Im Halbfinale am 4. Juni trifft die DFB-Auswahl in München auf Portugal. Europameister Spanien und der WM-Zweite Frankreich bestreiten am Tag darauf in Stuttgart das zweite Halbfinale. Bei den Viertelfinalspielen in der Nations League gegen Italien hatte Hoffenheims Oliver Baumann im Tor gestanden und gute Leistungen gezeigt.