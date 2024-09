Flohmarkt in Hausen: Nur der Verkehr trübt den Spaß etwas

Umleitung führt durch Ort

Viele Anbieter, noch mehr Besucher, strahlender Sonnenschein und gute Stimmung – eigentlich hätte es nicht perfekter sein können. Aber wie auch schon im vergangenen Jahr fielen Straßenbauarbeiten und der Dorfflohmarkt auf die selbe Zeit. Die Bundesstraße 317 ist im September zwischen der nördlichen Anbindung Hausens bei der Bergwerkstraße und der Abzweigung Fahrnau an den Wochenenden voll gesperrt. Die Umleitung in und aus Richtung Zell führt mitten durch den Dorfflohmarkt, insbesondere durch die Bergwerk- und Maibergstraße.

Kritik an „Durchbrettern“

„Aber wenigstens ist es dieses Jahr nur eine Baustelle“, sagte Ausstellerin Alexandra, die ihre Waren eben an der Bergwerkstraße anbot. Im vergangenen Jahr war Hausen von zwei Baustellen geplagt. „Mit dem Verkauf an sich bin ich zufrieden, nur schade, dass die Autos so durchbrettern“, fasste sie zusammen.