Flucht vor dem Krieg: Palästinenser aus Gaza stranden in Kairo

Einer der Ersten war John Flynn, bekannt als Quinn, der nach dem 7. Oktober kurzfristig aus den USA nach Ägypten reiste. Auf seine Tiktok-Videos zur Reise hätten sich etliche User gemeldet, ihm ein Bett angeboten, sein Flugticket zahlen wollen, erzählt er. Inzwischen ist er zu einer Art Graswurzel-Botschafter geworden, der alle vernetzt.

Medizin, Geld für die Miete, Kleidung, Windeln

Ähnlich eine 28-Jährige, die im November ein Flugticket aus Kanada buchte. Sie dachte, sie würde einen Monat lang bleiben. Heute ist sie immer noch in Kairo und hilft dabei, Familien täglich mit dem Nötigsten zu versorgen. Inzwischen sollen es schätzungsweise 1600 Freiwillige sein, darunter auch Menschen in Irland, Malaysia oder Südafrika, die virtuell helfen, etwa Rechtsfragen zu beantworten oder Datenbanken zu pflegen.

Woher das Geld kommt, wird nicht immer klar. Ein Pakistani sagt, die 600.000 Euro für 29 Krankenwagen, die er aus Deutschland nach Gaza brachte, hätten meist "Einzelpersonen" finanziert, teils aber auch Hilfsorganisationen. Oft kommt das Geld von Hilfswerken aus dem Ausland, teils von Online-Spendenkampagnen. "Ich habe ein Problem damit, Geld in der Hand zu halten, dessen Ursprung ich nicht kenne", sagt eine Freiwillige.

Mittel "komplett erschöpft"

Flynn ist schon weiter nach London, wo er 300.000 US-Dollar von Spendern sammeln will, unter anderem für den Bau eines Gemeindezentrums in Kairo als erste Anlaufstelle für Flüchtlinge aus Gaza. Die Mittel seien "komplett erschöpft", sagt er.

Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA), die im Westjordanland über beschränkte Macht verfügt, habe wegen "Israels Besatzung" kein Geld, sagt Botschafter Al-Louh. "Wir sind zu 100 Prozent auf gemeinnützige Einrichtungen und Vereine angewiesen." In diesen Tagen bemüht er sich bei Ägyptens Regierung um ein befristetes Aufenthaltsrecht für Palästinenser, damit sie legal arbeiten und ihre Kinder zur Schule schicken können, zumindest für die Dauer des Kriegs.

Ein Monat Wartezeit für kostenloses Milchpulver

Im Osten Kairos haben Freiwillige ein paar leerstehende Wohnungen in eine Kleiderkammer verwandelt, sie ziehen Jeans aus Kartons, sortieren Turnschuhe für Kinder und hängen Blusen an Kleiderständern auf. "Herzlich willkommen in der Pali Boutique", steht auf einem ausgedruckten Zettel an der Wand, darunter die Flaggen Ägyptens und Palästinas.

"Wir sind einfach komplett überwältigt von der Zahl an Menschen", sagt Helferin Jennifer Mina. Um hier an Kleidung oder Milchpulver zu kommen, muss man sich auf einer Liste eintragen, Wartezeit aktuell ein Monat und länger. 90 Prozent der Freiwilligen seien Palästinenser, sagt Mina, die aus den USA stammt und schon lang in Ägypten lebt. "Die meiste Arbeit", sagt sie über die Palästinenser, "machen sie selbst."