Flüchtlinge: 188 Afghanen fliegen mit Aufnahmezusage nach Deutschland

Islamabad/Berlin - Aus Pakistan sind 188 Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland abgeflogen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Kreisen der deutschen Botschaft in der Hauptstadt Islamabad. Demnach ist es der erste Charterflug aus Pakistan mit einer größeren Menge aufzunehmender Afghanen seit zehn Monaten. Die Gruppe setze sich zusammen aus Personen aus Aufnahmeverfahren für besonders gefährdete Gruppen aus Afghanistan wie dem Bundesaufnahmeprogramm oder dem Ortskräfteverfahren, hieß es aus dem Auswärtigen Amt. Das Flugzeug soll am Abend in Leipzig landen.