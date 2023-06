In dem betreffenden Gebiet sind zahlreiche Patrouillenboote, Hubschrauber und Frachter im Einsatz, um nach Überlebenden zu suchen. Das Unglück ereignete sich demnach in der Nacht zum Mittwoch in internationalen Gewässern vor der Halbinsel Peloponnes.

Laut Behördenangaben dauert eine großangelegte Suchaktion an. Patrouillenboote der Küstenwache, die Luftwaffe, eine Fregatte der Kriegsmarine sowie sechs Frachter und andere Schiffe in der Region sind im Einsatz. Die griechische Staatspräsidentin Ekaterini Sakellaropoulou flog am Mittag auf die Halbinsel Peloponnes, um sich ein Bild der Lage zu machen. Vier Krankenhäuser seien in Alarmbereitschaft, um die Verletzten unter den Geretteten zu versorgen.