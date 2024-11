Vorarbeiten oder Ausschreibungen von Bauleistungen für die in Stetten-Süd geplante Gemeinschaftsunterkunft (GU) des Landkreises sind derzeit noch nicht möglich, weil eine Petition beim Landtag gegen den Bau der Unterkunft anhängig ist. „Wann über diese Petition entschieden wird, ist dem Landratsamt derzeit noch nicht bekannt“, teilt die Kreisbehörde mit. Die Unterkunft soll maximal 150 Menschen beherbergen und voraussichtlich bis Mitte 2025 bezugsfertig sein. Der Gemeinderat hat dem Bau zugestimmt, doch hatte es im Vorfeld Bürger-Proteste gegen die GU gegeben. Am heutigen Dienstag werden auf der rund 1500 Quadratmeter großen Wiese Bodenuntersuchungen durchgeführt. Gutachter werden dazu im Auftrag des Landkreises an vier Stellen Material aus bis zu 60 Zentimetern Tiefe entnehmen. „Die Untersuchung ist eine routinemäßige Maßnahme im Vorfeld von Ausschreibungen von Tiefbauarbeiten, um festzustellen, ob und wie der bei zukünftigen Bauarbeiten anfallende Bodenaushub wiederverwendet werden kann“, heißt es. Konkrete Hinweise auf eine Belastung des Bodens lägen nicht vor.