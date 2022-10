Flüchtlings-Aussagen Lang: Merz verbreitet "knallharte russische Propaganda"

Handball Ab ins kalte Wasser

Maulburg/Steinen (mhu). Nicht gerade optimistisch klingt Spielertrainer André Leuchtmann, wenn es um das Spiel am Samstagabend (20 Uhr) gegen den TB Kenzingen geht. „Personell ist es schwierig und es wird auch nicht besser“, so der Trainer. Auch bei den Herren dezimieren zwei Ausfälle den eh schon dünnen Kader. Daniel Winkelbein und Cornelius Störk sind an Corona erkrankt. Vier weitere Ausfälle, die verletzungsbedingt beziehungsweise in einem Fall privater Natur sind, vergrößern die Misere bei den Wiesentälern.