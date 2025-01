Flüchtlingsbetreuung: Inzlingen kooperiert weiter mit der Caritas

10 000 Euro pro Jahr

Sie blickten noch einmal auf die seit 2015/16 stark angestiegene Zuwanderung nach Deutschland zurück. Daraus resultierte auch die Schaffung neuer Stellen bei der Caritas und anderen Wohlfahrtsverbänden. Gleichzeitig verwiesen die Referenten darauf, dass der Landkreis die Sozialbetreuung auf die Caritas und die Diakonie übertragen habe. Ein wichtiger Fachdienst sei mithin das Integrationsmanagement, das es in dieser Form nur in Baden-Württemberg und in Nordrhein-Westfalen gebe.