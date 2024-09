Flüchtlingsunterkünfte: Anschlussunterbringung: Diese Herausforderung bleibt bestehen

Die Menschen

Seit 2016 leben in Lörrach 1362 Personen in der AU. Knapp 40 Prozent dieser Menschen werden aktuell in städtischen AU mit Wohnraum versorgt. Der größte Anteil der Geflüchteten stammt aus der Ukraine (54 Prozent), gefolgt von Personen aus Syrien (12,8 Prozent) und Afghanistan (6,9 Prozent), schreibt die Stadt.

Die Unterkünfte

Sie betreibt fünf zentrale AU-Einrichtungen. Zusätzlich werden 36 dezentrale Wohneinheiten verwaltet. Um den steigenden Bedarf an Wohnraum zu decken, plant das Rathaus weitere Unterbringungsmöglichkeiten: So wurde ein Objekt in der Röttlerstraße mit 41 und in der Wölblinstraße mit 60 Personen nahezu vollständig belegt. Darüber hinaus ist die Erweiterung der Unterkunft Neumatt-Brunnwasser in der Prüfung. Weitere Planungen zielen auf die Sanierung des ehemaligen Polizeireviers in der Bahnhofstraße ab: Die Fertigstellung wird für das Frühjahr 2026 angestrebt. Die AU am Bächlinweg soll bis 2031 verlängert werden.