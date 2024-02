Flüchtlingsunterkunft in Hauingen: Belegung wohl ab März

In der Hauinger Unterkunft ist Platz für bis zu 30 Jugendliche. Die Jugendlichen sind in der Regel Jungen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren, die zumeist aus Afghanistan, Guinea oder Syrien geflohen und ohne ihre Eltern im Landkreis Lörrach angekommen sind, teilt das Landratsamt mit. Sie sind in das System der Jugendhilfe des Landkreises eingebunden und werden darüber auch betreut. So wird neben der Sozialbetreuung auch ein Sicherheitsdienst anwesend sein

Speziell für die Nachbarschaft und die Anwohner im Gebiet der neuen Unterkunft organisieren der Landkreis und die Stadt Lörrach ein Informationsangebot vor der Belegung.