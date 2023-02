Flussübergang in Rheinfelden 111 Jahre alte Brücke mit langer Geschichte

Wann genau der erste Flussübergang an dieser Stelle errichtet wurde, lässt sich nicht genau aufs Jahr datieren. Nach vorliegenden Überlieferungen dürfte es in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts einen ersten dauerhaften Übergang am Hochrhein gegeben haben. Bereits damals galt die Lage wegen der Insel im Fluss als besonders günstig.

Eisgang und Hochwasser

Auch ohne genaue Jahreszahl gilt sie heute als der älteste noch bestehende Rheinübergang, errichtet von den Zähringern. In den folgenden Jahrhunderten wurde die Brücke ausgebaut, immer wieder aber auch zerstört. So nahm sie bereits im Jahr 1340 erheblichen Schaden bei einem Hochwasser, 1408 wegen Eisgangs, gleich drei Mal, so ist im Fricktaler Museum im schweizerischen Rheinfelden nachzulesen, erlitt sie zwischen 1445 und 1678 schwere Zerstörungen bei Kriegshandlungen.