Flutkatastrophe Familienministerin Spiegel wie geplant vor Flut-Ausschuss

Börse in Frankfurt Dax & Co legen zu, Gold fällt - vage Hoffnung im Ukraine-Krieg

Bei Anlegern am Aktienmarkt hat sich am Freitag abermals vorsichtige Hoffnung auf mögliche Fortschritte in der Ukraine-Krise breit gemacht.Vorausgegangen war ein Bericht der russischen Nachrichtenagentur Interfax, demzufolge der russische Präsident Wladimir Putin gewisse positive Entwicklungen in den Gesprächen mit der Ukraine sieht.