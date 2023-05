Flutkatastrophe Warten auf den Bescheid zum Wiederaufbau an der Ahr

Altenburg/Insul/Rech - Bernd Gasper ist fast zwei Jahre nach der Ahrflut mit mindestens 134 Toten - darunter seine Schwiegermutter - an einem Tiefpunkt. Den 70-Jährigen und seine Frau Brigitte quälen schlimme Zukunftssorgen. In ihrem Ausweichquartier in der Nähe von Bonn warten sie auf die Bewilligung ihres im November 2021 bei der Investitions- und Strukturbank (ISB) gestellten Antrags auf Geld aus dem Wiederaufbaufonds von Bund und Ländern - zunehmend verzweifelt. Sie möchten nach dem Abriss ihres Hauses, das in den stinkenden Wassermassen zerstört worden war, etwas weiter weg vom Fluss in ihrem Heimatort Altenburg wieder aufbauen.