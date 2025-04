Förderung des Ehrenamts: Ein Obulus für die Nachbarschaftshilfe

Foto: Gudrun Gehr

Der Gesetzgeber verfolge das Ziel, stille Reserven von ehrenamtlichen Unterstützern zu aktivieren und zugleich deren Wunsch nach flexiblem und zeitlich begrenztem Engagement nachzukommen.

Monatlich 131 Euro für niederschwellige Hilfe

Um das geänderte Unterstützungssystem per UstA-Vo in Anspruch zu nehmen, ist es am Pflegebedürftige selbst, aktiv zu werden: Er kann, sofern er mindestens in Pflegestufe 1 ist, den Entlastungsbetrag bei der zuständigen Pflegekasse beantragen, um diese dann als Aufwandsentschädigung an einen Helfer auszuzahlen.

Der Entlastungsbetrag liegt bei maximal 131 Euro monatlich. Den Umfang und die Art der Leistung können der Bedürftige und sein Helfer selbst aushandeln. Als Empfehlung für den Stundenlohn gilt eine Spanne im Bereich des Mindestlohnes (12,82 Euro bis 20 Euro). Allerdings gibt es für den Helfer keinen gesetzlichen Unfallschutz. Versicherungsmöglichkeiten bestehen über die Bundesknappschaft oder die Minijobzentrale.