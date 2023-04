Rückblick

Auch der Sand im Filterbecken wurde nach 20 Jahren ausgetauscht, eine Maßnahme, die bereits dieses Jahr aufgrund der guten finanziellen Lage stattfinden konnte. Die Schwimmkurse, die von Corinna Stutz und Susanne Huber organisiert und von Sportlehrer Michael Hartbaum geleitet wurden, waren durchweg ausgebucht und werden auch in diesem Sommer wieder angeboten.

Rettungsschwimmer wurden bei der Wasserwacht in Ettenheim ausgebildet, so dass nun zwölf Rettungsschwimmer zur Verfügung stehen. Der Verein übernimmt hier die Kosten für die Ausbildung, weitere Freiwillige seien gern gesehen, so Zipfel. Ein Dank ging unter anderem an Cenk Lorenz, der im Sommer 2022 den Beckendienst unter der Woche übernommen hatte. Auch allen anderen ehrenamtlich Tätigen dankte der Vorsitzende ebenso wie allen Sponsoren, Helfern und Unterstützern. Auch die Betreiber des Berger-Bad-Bistros, Mona und Martin Birkle, würden zum Erfolg beitragen. Ihr Bistro sei beliebt bei Gästen, Einheimischen und Wanderern und auch außerhalb des Badbetriebs geöffnet.