Förderverein Emilianum: Ein Jahr im Zeichen des Wassers

Welche Kraft Wasser haben kann, wurde beim Besuch im und am Wasserkraftwerk deutlich. Foto: Sabine Paris

Führungen: Fünf spannende Führungen zeigten, wie vielseitig Wasser genutzt wird. Ziele waren die historischen Brunnen in Wyhlen, die Ewald Kaiser mit großer Geschichtskenntnis erklärte, das Wasserkraftwerk Wyhlen-Augst, der Fischereiverein in Wyhlen, die Kläranlage in Rheinfelden-Herten sowie die Therme „Sole Uno“ in Rheinfelden/Schweiz.