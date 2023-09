Förderverein engagiert sich Container für Fröbelkindergarten

Wie Björn Bauer, der Leiter der Einrichtung, in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses ausführte, sei der Bedarf an Gesprächsräumen gestiegen und nehme auch weiterhin zu. Rund 100 Kinder würden in der Einrichtung betreut. Es fielen pro Jahr und Kind zwei Elterngespräche an, bei Bedarf auch mehr. Und immer öfter müsse auch ein Dolmetscher dabei sein, wodurch die Gespräche länger dauern. Darüber hinaus betreut die Einrichtung auch integrative Kinder. Dadurch kämen externe Fachkräfte an die Einrichtung und auch diese bräuchten Räume, um die Arbeit zu koordinieren.