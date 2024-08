Fondation Beyeler: Sommerfest mit sphärischem Einschlag

Kunst als Organismus

In starkem Kontrast zum Sommerfest mit perfektem Sommerwetter steht der Name der aktuellen Ausstellung „Summer is over“, bei der zum ersten Mal in der 25-jährigen Geschichte der Fondation Beyeler das gesamte Museum sowie der umliegende Park zum Schauplatz einer experimentellen Präsentation zeitgenössischer Kunst wird. Viele Künstler waren an der Konzeption der Ausstellung beteiligt, die sich als „lebender Organismus“ versteht, der sich verändert und wandelt. Im Gewächshaus auf der Wiese flattern Schmetterlinge und blühen tropische Pflanzen, zwischen den Pflanzen versteckt sich ein haariges Etwas mit großen, schimmernden Augen. Überall wabert Nebel, der die Festbesucher manchmal umhüllt und die Landschaft zeitweise verschwinden lässt, und auch für ein bisschen feuchte Abkühlung sorgt.

Die musikalische Begleitung übernahm eine DJane mit sphärisch-ätherischem Sound. An der Bar des Restaurants konnte man sich mit kühlen Getränken versorgen, es gab Eis umsonst und einen Hot-Dog-Stand.