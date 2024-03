Foodtruck-Fest Grenzach an Pfingsten: 15 Foodtrucks und erstmals Live-Musik

Rückblende

Seit das Schlossgassfest vor etlichen Jahren „eingegangen“ war, gab es in Grenzach – abgesehen vom Johannimarkt plus gelegentlichem Dorfhock – kein Straßen- oder Dorffest im klassischen Sinne mehr. Mit ihrem 2017 erstmals veranstalteten Foodtruck-Festival steuert die „Gumbe-Dabbi“-Clique hier seitdem – mit Ausnahme der Corona-Jahre – erfolgreich gegen. „Das ist jetzt unser fünftes Fest und somit schon ein kleines Jubiläum“, freut sich Nutzinger, „unser Fest hat sich etabliert.“ Gerne spricht der 44 Jahre alte begeisterte Fasnächtler in diesem Kontext von einem „Dorffest auf hohem Niveau“.

Etwas größer als früher

Das Foodtruck-Fest am Pfingstwochenende, 18. und 19. Mai, auf dem Areal der Bärenfelsschule in der Mitte von Grenzach wird diesmal sogar noch ein bisschen größer als früher: Statt üblicherweise zwölf sollen am Foodtruck-Fest auf dem Schulhof diesmal 13 Verpflegungswagen auf 15 Plätzen um die Gunst der genussfreudigen Kundschaft buhlen. „Mehr könnten wir gar nicht stemmen“, sagt der Ober-Gumbe-Dabbi. Denn ferienbedingt sei es nicht so leicht, genügend freiwillige Helfer zu finden. „Aber es klappt am Ende trotzdem immer. So um die 30 Leute sind dann verfügbar: Mitglieder, Angehörige, Freunde, Gönner.“