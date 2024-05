Forever Jan: Best-of-Album von Jan Delay: Lässig und angekommen

Performance mit Deichkind?

Interessant sei gewesen, dass es in den vergangenen 13 Jahren das Live-Medley "Pump up" in diese Top-10 geschafft habe. Das mitreißende Fünf-Minuten-Tanz-Medley von einem Live-Konzert 2011 in Hamburg und mit Deichkind ist allein auf Youtube mehr als 2,5 Millionen Mal abgerufen worden. "Und deshalb ist das auch auf der Platte und wir werden es auch auf den Konzerten spielen. Ohne Streaming wäre das nicht passiert", sagt Delay. In Hamburg performt er vielleicht sogar wieder mit Deichkind zusammen. Die Tour startet Ende Mai, am 24. August spielt Jan Delay auf der Trabrennbahn in Hamburg.