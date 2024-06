Formel 1: Alonso und Sainz: Karriereplanung im Kreisverkehr

Williams? Audi? Sainz wäre von Siegen weit weg

Williams, Vorletzter in der Konstrukteurswertung, hätte Sainz gerne neben Alex Albon. Teamchef James Vowles krempelt den Rennstall gerade um und will ihn wieder dorthin bringen, wo er einst unter Teamgründer Frank Williams war: ganz oben.

Aber wer will da nicht hin? Audi möchte natürlich auch ganz nach oben. Der deutsche Autobauer übernimmt Sauber, hat Nico Hülkenberg als Fahrer ab 2025 verpflichtet und tritt ab 2026 als Werksteam in der Formel 1 an. Auch Sauber, Letzter in der Konstrukteurswertung, will Sainz. Das Team verfügt zwar aber über vielversprechende Ressourcen, doch der Weg zur Spitze dauert - wenn es überhaupt aufgeht - für gewöhnlich mindestens drei Jahre. Das ist viel Zeit für einen Fahrer wie Sainz in seinen vermutlich besten Jahren.

Sainz hat sich "keine Fristen" gesetzt

"In einem so wichtigen Stadium meiner Karriere will ich alle Optionen auf dem Tisch haben. Ich will die richtige Entscheidung treffen und sorgfältig darüber nachdenken, denn ich werde dieses Jahr 30. Das nächste Projekt ist ein Projekt, das ich wirklich zum Laufen bringen will", erzählte Sainz vor Kurzem. "Ich habe mir keine Fristen gesetzt und werde mir also so viel Zeit lassen, wie ich für die Entscheidung brauche."