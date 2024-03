Formel 1: Anonyme Mails: Neuer Druck auf Red-Bull-Teamchef

Die Formel 1 schien aufzuatmen, der große Image-Crash vor dem Start in die Rekordsaison mit 24 Rennen abgewendet. Gleichwohl beklagten Horners Amtskollegen Toto Wolff und Zak Brown schon bei der offiziellen Medienrunde am Donnerstag die ihrer Meinung nach fehlende Transparenz in der Angelegenheit. "Als Sport können wir es uns nicht leisten, Dinge im Ungefähren und Dunklen zu lassen", sagte Wolff, Teamchef des deutschen Werksrennstalls Mercedes.

Horner-Angelegenheit angeblich Top-Punkt bei Treffen der Bosse

Er und Brown sahen auch die Bosse der Formel 1 und des Internationalen Automobilverbandes in der Pflicht. "Der Sport braucht das, um einen Schlussstrich darunter zu machen, sonst ist es nicht gesund für den Sport", sagte Brown.

Eine Reaktion des kommerziellen Rechteinhabers aus den USA und der Regelhüter mit Sitz in Paris auf die E-Mails blieb zunächst aus. In den Büros herrschte aber Betriebsamkeit. Bei einem ohnehin geplanten Treffen zwischen Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali und dem Fia-Präsidenten Mohammed Ben Sulayem soll das Thema Gerüchten zufolge aber noch vor dem Rennen am Samstag (16.00 Uhr/Sky und RTL) ganz oben auf der Liste stehen.