Formel 1 Antonellis Ausnahmegenehmigung: "Zukunft" von Mercedes

Weltmeister Max Verstappen ist der bislang letzte Pilot, der vor seiner Volljährigkeit in der Formel 1 Vollgas geben durfte. Nach dem Raketenstart des Niederländers 2015 mit nur 17 Jahren und 166 Tagen hob der Automobil-Weltverband das Mindestalter der Fahrer allerdings erst einmal auf 18 an. "Die Regel wurde natürlich meinetwegen eingeführt", sagte Verstappen. "Am Ende hält sie aber nicht auf, wofür sie gedacht ist." Nämlich, dass Talente nicht verheizt werden, aber dennoch in der Formel 1 ankommen können.

Weltverband ändert Klausel für Frühstarter

So wie bei Antonelli. Der 17-Jährige aus der Gemeinde Casalecchio di Reno vor den Toren Bolognas hat schon die nötigen Punkte für die sogenannte Superlizenz zusammen, die Formel-1-Fahrerlaubnis. Doch da er erst am 25. August 18 wird, wäre ihm ein Debüt erst oder ausgerechnet beim Grand Prix von Italien in Monza am 1. September möglich gewesen.