Formel 1 Bangen beim Heimrennen: Tsunoda kämpft um Stammplatz

"Es ist noch nicht bestätigt, ich weiß es aber auch nicht, um ehrlich zu sein", sagte Tsunoda zu seiner noch ungeklärten Vertragssituation.

Mit seiner starken Leistung und Platz neun bei seinem Debüt auf dem anspruchsvollen Kurs in Singapur am vergangenen Sonntag befeuerte der eigentliche Ersatzpilot Lawson die Spekulationen um einen Stammplatz schon im kommenden Jahr.

"Liam Lawson dringt weiter auf einen Stammplatz in der Formel 1 in der Saison 2024", schrieb der "New Zealand Herald" bereits. "Es ist schwierig, in diesem Sport ein Cockpit zu bekommen. Aber anstatt auf all die Dinge von außen konzentriere ich mich auf jede Session, versuche immer, alles zu maximieren und zu zeigen, was ich im Auto kann", sagte Lawson selbst.