Formel 1 Bericht: Ferrari will Hamilton Mega-Vertrag anbieten

Gedankenspiele in rot

Er habe sich schon mal vorgestellt, wie es sei, "in Rot zu fahren", sagte Hamilton zuletzt in einem Interview des US-Senders ESPN. "Aber dann gehe ich zu meinem Team, zu Mercedes, und das ist mein Zuhause. Ich bin glücklich, wo ich bin", sagte Hamilton Anfang des Monats: "Ich habe noch keinen Vertrag unterschrieben, aber wir arbeiten an einem." Hamilton fährt seit 2013 für das Team und gewann sechs seiner sieben WM-Titel im Silberpfeil. Auch Teamchef Toto Wolff hatte zuletzt betont, weiter mit Hamilton zusammenarbeiten zu wollen.