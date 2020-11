Formel 1 Bestzeit in Bahrain: Hamilton von Hund und Crash unbeirrt

Hamilton und Mercedes haben ihre Spitzenpositionen am Jahresende schon sicher - nur der Finne Bottas hat seinen zweiten Platz noch nicht perfekt gemacht. Ferrari ist von solchen Erfolgen meilenweit entfernt. Vettels Scuderia muss hoffen, in der Konstrukteurswertung vielleicht noch Dritter zu werden. Das würde den Italienern mehrere Millionen Euro an Prämien einbringen.

"Das ist definitiv das Ziel, aber realistisch betrachtet wird das sehr schwer", meinte Vettels Teamkollege Charles Leclerc, der nur 14. wurde. "Wir brauchen das perfekte Wochenende."

Eines wird zu wenig sein. Denn im Kampf um Rang drei hat Racing Point (154) aktuell die besten Karten. McLaren (149) und Renault (136) liegen dahinter. Erst dann kommt das Ferrari-Team (130).

Vettel verlässt die Scuderia Ende des Jahres und nimmt dann nach sechs Jahren einen neuen Job bei Aston Martin an, das derzeit noch Racing Point heißt. Nur zu gerne würde der viermalige Weltmeister dann Hamilton herausfordern. "Etwas verbindet uns", erklärte Vettel. "Wir lieben das Rennfahren, und wir haben etwas im Sport erreicht." Es herrsche "eine Menge Respekt" voreinander.

An Hamilton kam Vettel in Sakhir dennoch nicht heran. Auch wenn die Piloten fleißig Reifen für das kommende Jahr testeten. Hamilton lag am Ende der zweiten Einheit satte 1,139 Sekunden vor Vettel.

"Das liegt in meiner DNA, so bin ich gepolt", meinte der Brite über seinen brennenden Ehrgeiz, auch die letzten drei Rennen des Jahres zu gewinnen. Der Druck sei nun ein anderer. Es gehe aber weiter darum, alles aus den abschließenden Wochenenden rauszuholen, um auch für 2021 zu lernen, sagte Hamilton. "Ich liebe diese Herausforderung."

