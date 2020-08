Formel 1 Vettel zwei Sekunden hinter Spitze - Verstappen top in Spa

Darüber wäre Vettel froh! Er hatte immer wieder Probleme, den roten SF1000 auf der Strecke zu halten. Immer wieder qualmten die Reifen, der Wagen rumpelte über die Randsteine. Auf der berüchtigten Motorenstrecke, auf der die Triebwerke maßgeblich sind für den Erfolg, konnte auch Teamkollege Charles Leclerc nicht viel mehr aus dem Wagen herausholen.

Der 22-jährige Monegasse wurde rund 48 Stunden vor dem Rennen am Sonntag (15.10 Uhr/Sky und RTL) 15. mit 1,696 Sekunden Rückstand auf Verstappen. In der langsameren ersten anderthalbstündigen Einheit am Vormittag hatte es für Leclerc, Sieger in Spa vor einem Jahr, als 14. und Vettel, Sieger in Spa vor zwei Jahren, auf Rang 15 auch schon verheerend ausgesehen. In Spa droht ihnen nun das nächste rote Fiasko. Das Mittelfeld sei so eng, zwischen Platz fünf und 15 sei praktisch alles möglich, hatte Vettel am Vortag bereits gesagt.

Andere sorgten indes für positive Überraschungen. So wie Daniel Ricciardo. Der Australier schaffte es im Renault mit nur 48 Tausendstelsekunden Rückstand auf den zweiten Platz hinter Verstappen und noch vor Hamilton, musste allerdings auf Geheiß seines Kommandostandes seinen Wagen vorzeitig am Streckenrand abstellen.

Im Klassement könnte Verstappen, der bisher ein Rennen in diesem Jahr gewann, den Rückstand auf Hamilton mit einem weiteren Sieg verkürzen. Er liegt vor dem siebten WM-Durchgang mit 37 Punkten weniger auf Rang zwei. Dritter ist Bottas mit 43 Zählern Rückstand.

