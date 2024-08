Formel-1-Cockpit Keine Chance für Mick Schumacher - Alpine nimmt Doohan

Zandvoort - Die Hoffnung auf eine Formel-1-Rückkehr für Alpine ist bei Mick Schumacher geplatzt. Der französische Hersteller, für den der 25 Jahre alte Deutsche in der Langstrecken-Weltmeisterschaft antritt, hat sich für Jack Doohan entschieden. Der 21 Jahre alte Sohn der australischen Motorrad-Legende Mick Doohan wird im kommenden Jahr das zweite Cockpit bei Alpine neben dem Franzosen Pierre Gasly bekommen. Das gab Alpine am Rande des ersten Formel-1-Grand-Prix nach der Sommerpause in Zandvoort bekannt.