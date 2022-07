Formel 1 Darauf muss man achten beim Großen Preis von Österreich

Verstappen und seine Fans

Er wird auch getragen von der lautstarken "Orange Army". Überall entlang des Kurses stehen, sitzen, jubeln seine Anhänger. Orange ist dabei Trumpf. "Das war großartig", sagte Verstappen schon nach seinem souveränen Sieg im Sprintrennen.

Ferrari und das Teamduell

Fans erinnern sich. Erst recht der aktuelle Ferrari-Teamchef. "Ich habe die Buhrufe von der Haupttribüne gehört, denn ich war hier", sagte Mattia Binotto. 2001 trug es sich zu. Der damalige Teamchef Jean Todt funkte in Spielberg an Rubens Barrichello: "Let Michael pass for the championship." (deutsch: Lass Michael für die Meisterschaft vorbei.) Mit Michael war Michael Schumacher gemeint, der in dem Jahr den zweiten seiner insgesamt fünf WM-Triumphe mit der Scuderia in Serie feierte. Es wurde zum Paradebeispiel für Teamorder.