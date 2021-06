Formel 1 Darauf muss man beim Großen Preis von Frankreich achten

ZWEIKAMPF: In den ersten vier Rennen duellierten sich Verstappen und Hamilton um die Siege. Zuletzt in Monaco und Baku geriet der britische Weltmeister plötzlich aus der Spur, holte nur sieben WM-Punkte. In Südfrankreich sind die beiden WM-Rivalen nun wieder vereint an der Spitze. Vier Punkte liegt Verstappen in der Gesamtwertung vor Hamilton, dank der Pole Position könnte der Niederländer das Polster ausbauen. "Ich hätte uns nicht so stark hier erwartet, das ist vielversprechend. Jetzt müssen wir weitermachen und uns noch mehr steigern", sagte der 23-Jährige.

TEAM-GEIST: Die Helfer der beiden Titeljäger könnten am Sonntag kräftig Einfluss auf die Renn-Strategie nehmen. Valtteri Bottas startet im Mercedes als Dritter, Baku-Sieger Sergio Perez im zweiten Red Bull direkt daneben als Vierter. Wenn sie den Anschluss nach vorn halten können, bringt das die Taktiker an den Kommandoständen auf der Suche nach dem richtigen Zeitpunkt für die Boxenstopps ins Schwitzen. In der Konstrukteurswertung, die über die Verteilung der Gelder entscheidet, hat Red Bull zuletzt dem Seriensieger Mercedes auch die Führung entrissen.