Formel 1 Darüber wird auch noch gesprochen im Fahrerlager Belgien

SPENDEN FÜR DIE FEUERWEHR IN L.A.: Lance Stroll tut Gutes. Der Sohn des milliardenschweren Unternehmers Lawrence Stroll will pro Punkt, den er beim Rennen in Belgien holt, 1800 US-Dollar (etwa 1522 Euro) an die Feuerwehr in Los Angeles spenden, die sich mit allen Kräften gegen die Waldbrände in Kalifornien stemmt. Die Summe kommt noch mal auf einen Betrag drauf, dessen Höhe der Pilot von Racing Point nicht verraten hat. "Ich habe verfolgt, was dort passiert, und ich wollte die Bühne, die ich habe und meine Stimme nutzen, um selbst zu Helfen und andere zum Helfen zu animieren", sagte Stroll, der gleich auch noch einen Spendenfonds eingerichtet hat.