Formel 1 Darüber wird im Fahrerlager in Ungarn gesprochen

Nicht optimal

Auf der Jagd nach WM-Punkten ist Mick Schumacher im teaminternen Haas-Stallduell im Nachteil. Der Deutsche muss auf dem Hungaroring am Wochenende noch ohne technische Verbesserungen an seinem Auto auskommen. Der Däne Kevin Magnussen bekommt hingegen ein Update, weil er in der WM-Wertung vor Schumacher liegt. Das Team aus den USA hatte es nicht geschafft, genügend Bauteile für beide Autos herzustellen. Schuld daran sind auch Schumachers Unfälle zum Start in die Saison, die den Mechanikern deutlich mehr Arbeit machten.

Ab in den Urlaub

Nach dem Grand Prix vor den Toren Budapests verabschiedet sich die Formel 1 in eine gut dreiwöchige Rennpause. Erst Ende August geht es im belgischen Spa weiter. Später folgt noch ein anspruchsvolles Programm mit Rennen in Singapur, Japan, den USA, Brasilien, Mexiko und den Vereinigten Arabischen Emiraten. "Die ersten Wochen des zweiten Teils der Saison werden hart", sagte Günther Steiner, Teamchef von Haas. Los geht's mit drei Großen Preisen in drei Wochen in Europa, bevor die Welttournee weitergeht.