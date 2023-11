Abu Dhabi - Wenn Max Verstappen irgendwann mal aus der Formel 1 zurücktritt, werden nicht die Siege und Rekorde seiner Superlativ-Saison 2023 am meisten in Erinnerung bei ihm bleiben. Sondern: "Ich denke, einfach der Teamgeist", sagte er auf eine entsprechende Frage nach seinem Erfolg auch beim Finalrennen eines denkwürdigen und historischen Jahres für den 26 Jahre alten Niederländer in Abu Dhabi.