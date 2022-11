Formel 1 Das muss man zum Großen Preis von Abu Dhabi wissen

Sergio Perez braucht Unterstützung

Die verweigerte Hilfe von Max Verstappen in São Paulo hat Sergio Perez gekränkt. In sportlich unbedeutender Position widersetzte sich der Red-Bull-Star der Teamorder und kostete seinen mexikanischen Teamkollegen im Kampf um die Vize-Weltmeisterschaft Punkte. "Nach allem, was ich für ihn getan habe, bin ich natürlich enttäuscht. Ich habe in der Vergangenheit eine Menge für ihn getan", sagte Perez, der vor dem Finalrennen in der Wüste gleichauf mit Charles Leclerc auf dem zweiten WM-Platz liegt. Der längst als Weltmeister feststehende Verstappen hat immerhin angekündigt, seinem Stallrivalen helfen zu wollen, wenn es die Situation in Abu Dhabi erfordert.