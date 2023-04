Formel 1 Das muss man zum Großen Preis von Aserbaidschan wissen

Wer soll Verstappen in Baku stoppen?

Das scheint der zweimalige Weltmeister nur selbst zu können. Mit zwei Siegen und einem zweiten Platz führt der Niederländer in der Gesamtwertung vor Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez. Der Mexikaner hat bereits 15 Punkte Rückstand und scheint ohnehin der einzige ernsthafte Kontrahent. Das Auto des Duos scheint der Konkurrenz von Ferrari und Mercedes weit überlegen, wird in Baku aber auf eine harte Probe gestellt. Zum einen gilt der Kurs als sehr fordernd, zum anderen ist die Unfallgefahr recht hoch.

Was wird an diesem Wochenende anders?

Die Formel 1 hat am Dienstag eine Reform der Wochenenden mit einem Sprintrennen beschlossen. Demnach findet erstmals in Baku bereits am Freitagnachmittag die Qualifikation für das Hauptrennen am Sonntag (13.00 Uhr/Sky) statt. Der Samstag gehört ganz dem Sprint über 100 Kilometer. Vor dem Kurz-Rennen gibt es ein neues zweites Qualifying, dafür wird das Training am Samstagvormittag gestrichen. Den Fahrern bleibt somit insgesamt nur noch eine Übungseinheit am Freitagvormittag. Sechs Sprint-Wochenenden gibt es in diesem Jahr. In Baku wird erstmals auf einem Stadtkurs gesprintet.