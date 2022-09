Formel 1 Das muss man zum Großen Preis von Singapur wissen

Singapur - Sechs Rennen stehen in der laufenden Formel-1-Saison noch an, die Titelentscheidung kann aber bereits an diesem Wochenende fallen. Weltmeister Max Verstappen geht auch beim Spektakel unter Flutlicht in Singapur am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) als Favorit an den Start. Sein WM-Coup ist längst nur noch eine Frage der Zeit.