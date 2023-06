Formel 1 Das System Red Bull: Wie es auch ohne Mateschitz weitergeht

Mintzlaff trägt Verantwortung

Auch in der operativen Führung mit dem britischen Teamchef Christian Horner und dem Österreicher Marko an seiner Seite gab es keine Bewegung. Die Verantwortung trägt allerdings Oliver Mintzlaff, der vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig auf einen der drei Geschäftsführer-Posten des Gesamtkonzerns rückte. Seit Mitte November verantwortet der 47-Jährige die Sportaktivitäten von Red Bull unter anderem im Fußball, im Eishockey und in der Formel 1.

"Mit Mateschitz war das eine Beziehung über 30 Jahre. Dietrich Mateschitz war ein profunder Kenner des Motorsports. Also, da hat man auf einem ganz anderen Niveau gesprochen", sagte Marko. Mintzlaff hingegen musste sich einarbeiten, gilt nicht als Motorsport-Fan, holte sich aber Experten an seine Seite, um die Geschäfte fortzuführen. Mit jedem Gespräch werde das Verhältnis jetzt besser, sagte Marko, der auch zugab, dass es gerade zu Beginn noch etwas geknirscht habe. Mittlerweile wurden vom neuen Management um Mintzlaff auch Investitionen wie die Erweiterung der Fabrik im englischen Milton Keynes bewilligt. Dort soll auch ein neuer Windkanal entstehen.

Genau wie Mateschitz tritt Mintzlaff im Formel-1-Umfeld kaum auf und mischt sich zumindest öffentlich nicht ein. Dem Vernehmen nach will er den Rennstall aber gerne effizienter aufstellen, das soll innerhalb des Teams durchaus für leichte Nervosität sorgen. Infrage steht das Formel-1-Engagement des Getränkeherstellers aber in keiner Weise - die Strahlkraft als Marketingmittel in der ganzen Welt ist enorm. Gerade der Expansionskurs der Rennserie in den USA, wo in diesem Jahr erstmals drei Rennen stattfinden, bringt noch mehr Aufmerksamkeit auf die Marke.

Veränderungen im Schwesterteam

Während es in der Garage von Red Bull recht ruhig weitergeht, kommt es beim Schwesterteam Alpha Tauri zu Veränderungen. Der bisherige Ferrari-Sportchef Laurent Mekies und der Österreicher Peter Bayer rücken an die Spitze des Rennstalls, der künftig wieder noch enger mit Red Bull zusammenarbeiten soll.

Auch einen neuen Namen wird es für das frühere Team Toro Rosso geben. Zuvor waren Gerüchte aufgekommen, dass der Konzern das Team sogar verkaufen will. Doch das wurde schnell abgestritten. Der Rennstall soll im Idealfall wieder zum Sprungbrett für künftige Topfahrer werden. Vettel feierte in diesem Team seinen ersten Grand-Prix-Sieg, Verstappen sein Renndebüt in der Formel 1.

Gut acht Jahre später ist Verstappen der Dominator hinter dem Steuer - und hat nicht vergessen, wer für seine steile Karriere mitverantwortlich ist. "Ich will Dietrich mit dem nächsten Sieg stolz machen", sagte Verstappen im Fahrerlager von Spielberg.