Formel 1: Die große Frage: Wer kann Max Verstappen stoppen?

Wie viele deutsche Fahrer sind dabei?

Wie schon im vergangenen Jahr ist Nico Hülkenberg der einzige deutsche Stammpilot. Der 36 Jahre alte gebürtige Emmericher tritt wieder im Wagen des amerikanischen Haas-Teams an, das den Vorstellungsreigen an diesem Freitag eröffnet. Hülkenberg hatte im vergangenen Jahr nur den 16. WM-Platz belegt, sein Rennstall den letzten in der Konstrukteurswertung. Als Ersatz- und Testfahrer wird Mick Schumacher, den Hülkenberg zur Saison 2022 abgelöst hatte, wieder für Mercedes dabei sein.

Der 24 Jahre alte Sohn von Michael Schumacher wird parallel für Alpine in der Langstrecken-Weltmeisterschaft Gas geben und wie einst sein Vater auch bei den legendären 24 Stunden von Le Mans fahren. "Ich denke, dass er sich auf der einen Seite aufgrund des Speeds, den er von der Formel 1 gewohnt ist, recht leicht mit dem WEC-Auto tun wird. Auf der anderen Seite muss er natürlich lernen, sich ein Auto mit Team-Kollegen zu teilen und damit auch Kompromisse zu machen, was beispielsweise das Setup betrifft. Alles, was er in der Formel 1 gelernt hat, wird ihm aber zugutekommen", meinte sein Onkel Ralf Schumacher.

Wie stehen die Chancen auf eine Rückkehr von Mick Schumacher als Stammpilot in die Formel 1?

Antwort: Während es nach der vergangenen Saison praktisch keine personellen Veränderungen in den Cockpits der Teams gab, könnte sich das am Ende dieses Jahres ändern. Viele Verträge laufen aus. "Das könnte mir in die Karten spielen, dass der Fahrermarkt bereits jetzt recht aktiv ist und das in den kommenden Monaten weiter zunehmen wird. Da wird einiges passieren", sagte Mick Schumacher der "Sport Bild".

Gibt es in diesem Jahr ein deutsches Rennen?

Nein. Deutschland spielt in den Planungen der Formel 1 weiterhin keine Rolle. In dem Rekordkalender, der 24 Grand Prix umfasst, fehlt ein deutsches Rennen.

Wer zeigt die Rennen in Deutschland?

Sky wird wieder alle Grand Prix übertragen. Zudem hat sich der Pay-TV-Sender mit RTL geeinigt, dass der Kölner Sender in diesem Jahr sieben Rennen im Free-TV zeigen darf. Das betrifft den Auftakt-Grand-Prix in Bahrain, den Großen Preis von Ungarn in Budapest am 21. Juli, den Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps am 28. Juli, den Großen Preis der Niederlande in Zandvoort am 25. August, den Großen Preis von Italien in Monza am 1. September, den Großen Preis von Aserbaidschan in Baku am 15. September und den Großen Preis von Las Vegas am 24. November. RTL wird die Qualifikation oder den Sprint entweder bei RTL oder auf der kostenpflichtigen Streaming-Plattform RTL+ präsentieren.