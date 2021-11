Formel 1 Die Lehren aus dem Großen Preis von São Paulo

Die Nerven an den Kommandoständen liegen blank

Red-Bull-Teamchef Christian Horner stichelt gerne in Richtung Toto Wolff von Mercedes. "Wir lieben den Wettbewerb, und je mehr sich Toto aufregt, desto mehr Spaß macht es", hatte der Engländer vor Kurzem eingeräumt. In den WM-Zweikampf haben sich längst auch die Kommandostände eingeschaltet, um Verunsicherung beim Rivalen zu schüren. Im Sommer hatten sich Red Bull und Mercedes schon einen intensiven Designstreit um die Legalität von Flügeln geliefert - in Brasilien ging der Disput munter weiter. Die Strafe in São Paulo für Hamilton wegen eines irregulären Heckflügels wurde von Red Bull eingeleitet, denen aufgefallen war, dass sich das Bauteil am Silberpfeil zu stark verbiegt. Wolff empfand die Disqualifikation in der Startplatzjagd als überzogen. Mercedes selbst werde von nun an jedes Klebeband am Auto infrage stellen. "Wir mussten an diesem Wochenende viele Schläge ins Gesicht einstecken", sagte der Österreicher. "Die Diplomatie hat geendet."

© dpa-infocom, dpa:211114-99-998574/2