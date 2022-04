Formel 1 Dreikampf mit Drama-Garantie: Leclerc, Hamilton, Verstappen

In George Russell steht Hamilton ein mehr als viel versprechender Kollege nun zur Seite. Und Hamilton selbst kann eh nichts mehr aus der Bahn werfen. Das bittere Finale 2021 im Hinterkopf, besinnt sich der Brite auf seine Qualitäten, die Stärken seines Teams und die gemeinsamen Erfahrungen. "Wir haben in den Jahren vorher gesehen, wie viel in einer Saison passieren kann", sagte er am Freitag. Zur Rechnung seines Teamchefs Toto Wolff, der die Titelchance auf nur noch 20 Prozent beziffert, sagte Hamilton: "Ich bin kein Mathematiker." Es werde auf jeden Fall hart. Aber genau diese Herausforderungen haben Hamilton und Mercedes zu dem gemacht, was sie sind.

Was für Titelverteidiger Max Verstappen spricht

Mit der Krönung im vergangenen Jahr fiel eine unendliche Last von dem Niederländer ab. Genau das kann jetzt hilfreich sein. Er ist megaehrgeizig, aber das sind sie alle, die wirklich um den WM-Titel fahren. Nur zu verbissen zu sein, könnte aktuell in eine Abwärtsspirale führen. Verzweifeln hilft nicht. Die Saison ist wie Hamilton betont noch lang. Und vor Rückschlägen ist auch die Konkurrenz nicht gefeit.

Allerdings sind Probleme mit der Zuverlässigkeit immer das, was die Teams am meisten fürchten. Zehntelsekunden finden, um schneller zu werden, ist die eine Sache. Defekte sind eine andere. "Es waren unterschiedliche Dinge. Wir haben sie ausgeräumt", sagte Verstappen in Imola: "Aber wir müssen sehen, ob es nun klappt." Sein Team kennt die Rolle des Jägers nur zu gut. Jahrelang fuhren sie hinter Mercedes her. Und nun hinter Ferrari.