Formel 1 Ecclestone: Schumacher "steht er für eine eigene Marke"

"Ich wusste, dass er talentiert ist. Eddie Jordan (damals Boss des gleichnamigen Teams) war sehr überzeugt von ihm, er hatte einen guten Riecher", erzählte Ecclestone, der damals auch noch Briatore vom Potenzial des jungen Deutschen überzeugen musste. Jordan gab Schumacher nur widerwillig frei. "Michael hätte sicher ein anderes Cockpit bekommen, aber wir haben für 'Schui' einige Abkürzungen genommen. Wir haben ihn Jordan geklaut."

Schumacher ist für Ecclestone eine Ikone. "Michael hat natürlich von der Formel 1 profitiert, aber die Formel 1 profitierte gleichzeitig, ihn zu haben. Es gibt genügend Fahrer, die einfach verschwinden und niemand erinnert sich an sie. Bei 'Schui' ist das natürlich anders. Wie heute auch ein Lewis Hamilton steht er für eine eigene Marke", erläuterte Ecclestone.

Der Brite erinnert sich an ganz bestimmte Charakterzüge Schumachers. "Michael dachte gar nicht daran, Kompromisse einzugehen. Wenn er von etwas überzeugt war, dann zog er das durch", erzählte Ecclestone, der auch abseits des Asphalts die Treffen mit dem 91-maligen Grand-Prix-Gewinner genoss. "Er war ziemlich normal, einfach ein netter Typ."

An Schumachers Schicksalstag, den 29. Dezember 2013, als sich der Deutsche bei einem Ski-Unfall in Frankreich schwer verletzte, erinnert sich Ecclestone dumpf. "Damals wusste niemand genau, was passiert ist und welche Folgen es haben könnte. Es hat lange gedauert, bis die Leute verstanden haben, was da eigentlich vor sich gegangen ist", sagte Ecclestone. "Ich vermisse ihn. Er ist ein Star und man wird sich immer an ihn als Star erinnern." Seit dem Unfall lebt Schumacher von der Öffentlichkeit abgeschirmt.