"Es verursacht schon ein bisschen Stress und Zeit zum Nachdenken", betonte der Madrilene am Rande des Großen Preises von Großbritannien. "Vor allem, weil natürlich von Montag bis Donnerstag hinter verschlossenen Türen viel passiert." Es würden viele Gespräche geführt, erklärte Sainz. Auf Details, mit wem und worüber genau, ging er nicht. "Das ist mehr Stress als sonst in den Jahren."

Auch Mick Schumacher mit abhängig von Sainz-Entscheidung

Sobald er donnerstags an der Strecke sei, sei er aber zu hundert Prozent auf seine Arbeit mit Ferrari konzentriert. Sainz belegt im Klassement vor dem Rennen in Silverstone den vierten WM-Rang. Er hat nach einer überstandenen Blinddarmentzündung bei seinem Comeback in diesem Jahr in Australien den Grand Prix gewonnen.