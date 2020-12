Formel 1 Hamilton-Ersatz Russell Schnellster bei Sakhir-Auftakt

Mit dicken Bandagen an beiden Händen und einer Schiene am linken Fuß war der Franzose am Donnerstag ins Fahrerlager zurückgekehrt. Noch immer hofft er, in einer Woche beim Saisonfinale in Abu Dhabi noch einmal im Haas-Auto sitzen zu können. "Mir ist das Rennen wichtig, aber ein Rennen ist nicht so wichtig wie der Rest meines Lebens", sagte Grosjean. "Wir sind alle unheimlich glücklich, dass er noch da ist. Es hätte ganz anders ausgehen können", sagte Kollege Vettel.

Für Grosjean gibt in Sakhir der Brasilianer Pietro Fittipaldi sein Debüt in einem Grand Prix. Ein zweiter Neuling wird im Williams sitzen: Jack Aitken vertritt seinen britischen Landsmann Russell, der völlig unverhofft vom langsamsten Auto ins schnellste klettern darf. Im Silberpfeil des zehn Zentimeter kleineren Hamilton ist es für den 22-Jährigen aber ziemlich eng. Deshalb müsse er auch kleinere Schuhe als sonst tragen, verriet Russell. "Das ist etwas ungemütlich. Aber ich bin sicher, dass ich den Schmerz aushalten kann für diese Möglichkeit", sagte er. Zur Trainingsbestzeit reichte es schon mal.

